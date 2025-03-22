Довжина тіла цієї мавпочки становить 11-15 см, а хвоста – 17-22 см

Карликова ігрунка, або мармозетка карликова – один із найменших приматів у світі. Вона поступається розмірами лише карликовому мишачому лемуру. «Рівненський зоопарк» розповідає про особливості цієї унікальної мавпи, її спосіб життя та середовище існування.

Довжина тіла цієї мавпочки становить 11-15 см, а хвоста – 17-22 см. Її густе хутро має золотисто-бурий відтінок зверху, а знизу забарвлене в білий або оранжевий колір. Цікава особливість цих мавп – це довгі пучки волосся на голові та грудях, які створюють враження мініатюрної гриви.

Де мешкає карликова ігрунка

Ареал проживання цього виду – верхів'я Амазонки: Еквадор, Колумбія, Бразилія, Північний Перу. Більшість життя вони проводять на деревах, але іноді спускаються на землю.

Що їсть карликова ігрунка

Основу раціону становлять соки та смола дерев, плоди, комахи та павуки.

Як живуть карликові ігрунки

Ці примати ведуть денний спосіб життя та живуть у сімейних групах, які можуть складатися з кількох поколіть. Вони активно захищають свою територію, позначаючи її спеціальним секретом, що виділяється з особливих залоз, а інколи виганяють чужинців за допомогою криків або бійок.

Догляд за шерстю – відіграє важливу роль у соціальних відносинах всередині групи.

Розмноження і розвиток

Статевої зрілості ці мавпи досягають у 2 роки. Після 150-денної вагітності на світ зазвичай з'являються двоє дитинчат. Батько та інші самці з групи допомагають при вихованні потомства, носять їх на спинах і приносять матері для годування молоком.

Середня тривалість життя – 5-8 років. Однак у зоопарку Брно (Чехія) зафіксували рекорд – рекордсменом став примат, який дожив до 16 років.

Цікаві факти про карликових ігрунок

Карликові ігрунки у певному сенсі відійшли від суто мавпячого життя, наблизившись до образу існування білки. Харчуються вони переважно горіхами та комахами, іноді видобувають собі сік рослин, дряпаючи при цьому кору дерев спеціально пристосованими для цього різцями.

Через свої розміри їм простіше бігати гілками, ніж перескакувати з гілки на гілку. Ці способи переміщення швидше за все дісталися їм від комахоїдних предків, а за інтенсивністю обміну речовин вони взагалі стоять ближче до птахів, ніж до ссавців.

Звуки, що видають карликові ігрунки, схожі на спів птахів. Спілкуючись між собою мавпи швидко по-пташиному щебечуть, цвірінькають, клацають, свистять, а злякавшись – верещать.

Для карликових ігрунок дуже важливі ігри. У розвагах беруть участь дитинчата, підлітки та напівдорослі ігрунки. Існує два типи ігор: самостійна та соціальна. Самостійна гра містить в собі: акробатичне висіння, підстрибування і біг, а також наслідування, переслідування та полювання на комах. Переслідування – головний тип соціальної гри, у якій беруть участь 2-4 мавпи. Зазвичай ігрунки грають у період відпочинку: пізно вранці та рано вдень.