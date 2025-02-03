Тому основна частина раціону – м'які та соковиті продукти рослинного походження

Ахатини – це незвичайні улюбленці, які неймовірно милі та приносять багато радості всім членам родини. Однак утримання молюска – це завдання, яке вимагає підготовки. Тому що їхні потреби значно відрізняються від потреб більш звичних для нас домашніх улюбленців. Master Zoo розповідає, чим можна годувати равликів.

Основа здорового та тривалого життя равликів ахатин – харчування. Без збалансованого раціону екзотичний улюбленець швидко втрачає свою активність та красу. Малюки стають вразливими до різних захворювань. А їхня раковина втрачає міцність і може деформуватися.

Тому до раціону ахатинів потрібно підходити дуже уважно та відповідально.

Чим можна годувати равликів ахатинів?

Ахатини – всеїдні молюски. Проте їх організм найкраще пристосований до обробки та перетравлення продуктів рослинного походження. Замість зубів у цих незвичайних улюбленців так звана радула – м'язи з невеликими зубчиками з хітину. Тому равлики можуть знаходити їжу навіть у недоступних місцях. Але обробляти занадто жорсткі продукти їм складно.

Тому основна частина раціону – м'які та соковиті продукти рослинного походження. Домашнім молюскам їх легко споживати та перетравлювати, крім цього, вони дійсно насолоджуються їх смаком. Рідко коли равлики відмовляються пригоститися, наприклад, очищеними від шкірки яблуками або свіжим листям салату. Це і є частково відповіддю на одне з найпоширеніших питань – «Чим годувати ахатинів?».

Але не варто забувати і про наявність у раціоні білка, а також продуктів з високим вмістом кальцію. Молюски потребують білкових компонентів не менше, ніж чотирилапі улюбленці. Вони виступають основними факторами для нормального розвитку та зростання равлика. Кальцій же необхідний насамперед для правильного формування раковини та підтримки її жорсткості.

Збалансоване харчування для ахатина – це раціон, в якому містяться:

овочі;

фрукти;

зелень;

зернові суміші;

білок тваринного походження;

різні добавки.

З переліку того, що можна равликам ахатинам з овочів, особливу увагу варто приділити огіркам, моркві, помідорам, гарбузам, салату. Також слід час від часу додавати в меню цвітну капусту, броколі, кабачки. З фруктів найкраще підходять яблука, груші, персики. Ахатини будуть раді поласувати й авокадо, гарбузом, кавуном або виноградом.

Але пам'ятайте, що ці продукти потрібно давати їм у сирому вигляді. Перед годуванням варто ретельно промити овочі та фрукти, розрізати їх на зручні шматочки. Збалансована кількість цих продуктів у раціоні стане необхідним джерелом мікро- та макроелементів. В овочах та фруктах також містяться вітаміни: A, B, E.

Ще один важливий компонент, який споживають ахатини – це зелень. Вона не тільки корисна, а й неймовірно смачна для молюсків. У зелені міститься вітамін D, необхідний для правильного засвоєння кальцію. Тому обов’язково додайте до раціону листя салату, петрушку та кріп. У сезон можна пригощати равликів кульбабою та подорожником. На холодну пору року листя кропиви та подорожника можна засушити. Вони стануть чудовою альтернативою несезонним овочам.

У зимовий період також рекомендується додавати у меню молюска зернові суміші. Деякі експерти радять використовувати перемелений у порошок корм для, наприклад, морських свинок. Все тому, що магазинні крупи та злаки очищені від оболонки. А саме в ній міститься найбільша кількість корисних та поживних речовин для ахатинів.

Обов'язковою частиною раціону для равликів є білок тваринного походження. Його не повинно бути багато, проте важливо, щоб він був присутній на постійній основі. Оскільки молюски всеїдні, можна спробувати дати улюбленцю невеликий шмат птиці або червоного м'яса. Однак не всі малюки люблять цю «страву».