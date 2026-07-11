Кароль Навроцький хоче заборонити червоно-чорний прапор

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Про це польський президент заявив у суботу, 11 липня, під час заходів із вшанування жертв Волинської трагедії у селі Радруж, повідомляє новинний сайт RMF24.

За словами Кароля Навроцького, використання червоно-чорного прапора в Польщі є неприйнятним. На думку президента, «ці кольори втілюють у собі всю ідеологію українського націоналіста, який вбивав польських жінок і дітей», тому він закликав парламент підтримати заборону цього прапора.

«Ми не хочемо бачити його в Польщі, і я зроблю все, щоб його не було в Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить закон, бо це прапор Blut und Boden ("Кров і земля" – складова ідеології німецького нацизму, – ред.). Це був прапор, який уособлював і досі уособлює всю ідеологію українського націоналіста, який вбивав польських жінок і дітей», – заявив Кароль Навроцький.

Водночас Кароль Навроцький заявив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всіх українців, а «бандерівську ідеологію тих, хто вбивав і хто у XXI столітті заохочує використання червоного і чорного кольорів». Також у своїй промові він згадав загиблу 14-річну польську дівчинку Ядвігу, зазначивши, що «це та сама смерть, яку сьогодні переживають 14-річні українці від рук бандитів Російської Федерації».

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Нагадаємо, відносини між Україною та Польщею погіршились після рішення Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Кароль Навроцький назвав цей крок образливим для Польщі й 19 позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.