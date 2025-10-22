Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

Керівник Борщівського агротехнічного коледжу Віталій Буратинський отримав підозру за хабар від військовозобов’язаного чоловіка. Він мав його влаштувати на навчання в училище для уникнення мобілізації. Водночас правоохоронці впевненні, що освітянин разом зі спільником організував схему поборів від майбутніх студентів. Кілька фактів отримання хабарів ще перевіряються.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що один із військовозобов’язаних жителів Тернопільщини попри те, що вже здобув середню освіту, вирішив навчатися у місцевому коледжі. Це йому було необхідно для отримання відстрочки від мобілізації. Чоловік звернувся до керівника агротехнічного коледжу, повідомили в поліції Тернопільщини.

«Посадовець пообіцяв влаштувати його на навчання, видав наказ про зарахування та оцінив свої послуги у 700 доларів. Вступник передав йому ці гроші через посередника. Правоохоронці задокументували факт отримання грошей виконувачем обов’язків директора коледжу», – також зазначили в прокуратурі Тернопільщини.

До викриття протиправної схеми також долучилася СБУ області. Правоохоронці встановили, що факти вимагання хабарів непоодинокі. «Посадовець та спільник штучно створювали перешкоди під час вступу, безпідставно відмовляючи абітурієнтам у прийомі документів. Після цього пропонували допомогу у зарахуванні, яку оцінювали у суму від 1 до 2 тис. доларів», – йдеться у повідомленні СБУ Тернопільщини.

Співробітники СБУ затримали виконувача обов’язків директора коледжу та одного із посередників «на гарячому» – під час розподілу між ними частини хабаря. Двом зловмисникам оголосили про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (отримання службовою особою неправомірної вигоди). На сайті «Тернополяни» повідомили, що одну з підозр отримав в.о. директора Борщівського агротехнічного коледжу, кандидат економічних наук Віталій Буратинський.

Обом підозрюваним також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 15 грудня 2025 року із можливістю внесення застави 242 тис. 240 грн, йдеться в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду.

Санкція статті Кримінального кодексу, за якою керівнику коледжу оголосили підозру, передбачає до 10 років позбавлення волі.