Керівник медицини катастроф Львівщини написав заяву на звільнення

Володимир Похмурський більше не очолює медицину катастроф Львівщини

У четвер, 10 січня, генеральний директор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Похмурський написав заяву на звільнення за згодою сторін. Про це Володимир Похмурський повідомив ZAXID.NET. Причиною свого звільнення Похмурський назвав протидію з боку директорки департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірини Микичак.

«Учора, 10 січня, я написав заяву на звільнення за згодою сторін. Я не іду, клапнувши дверима. За два роки багато чого вдалося зробити. Зокрема, провів реорганізацію служби в контексті об’єднання трьох великих незалежних структур, так би мовити, «без крові», у дуже складних умовах. Незважаючи на значний опір та нечистоплотну ринкову конкуренцію, сьогодні у Львові створено одну з найкращих диспетчерських. Та з незрозумілих причин замість підтримки з боку керівника департаменту охорони здоров’я ЛОДА [Ірини Микичак], мені весь час вставляли палки в колеса, – розповів ZAXID.NET Володимир Похмурський. – Уявіть, за два роки – 22 перевірки і це в період реорганізації, гори анонімок, на які ми змушені постійно виправдовуватися. З серпня 2018 року не розглядаються важливі документи, які стосуються змін, пов’язаних з введенням у дію центральної диспетчерської. Це призвело до того, що цілу область сьогодні обслуговують диспетчери, розраховані тільки на Львів. У той же час понад 80 диспетчерів у районах отримують зарплату. Заблокований контроль якості лікувального процесу та інші важливі напрямки. Я не бачу можливості працювати в таких умовах, тому й вирішив звільнитися».

За словами Володимира Похмурського, коли він прийшов на цю посаду наприкінці 2016 року на запрошення обласного керівництва, служба була в край занедбаному стані, доводилося багато чого змінювати.

«Значна кількість «лівих» виїздів, ремонт авто водії проводили самотужки за рахунок «зекономленого» пального. Про яку якість і контроль можна було говорити? Невисокий рівень кваліфікації персоналу – навіть сьогодні, попри проведені навчання, заледве половина медиків володіють базовими протоколами порятунку життя, не говорячи вже про сучасні заавансовані. Проте усі вони регулярно атестуються й отримують відповідні високі фахові категорії. Очевидно, що ці зміни не всім подобаються», – каже Володимир Похмурський.

За словами Володимира Похмурського, він деякий час відпочине, побуде з родиною, бо під час роботи приділяв їй дуже мало уваги. А згодом розгляне пропозиції.

Нагадаємо, Володимира Похмурського було призначено генеральним директором КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» рішенням сесії Львівської облради у січні 2017 року.

Питання про звільнення Володимира Похмурського із займаної посади піднімалося вже не раз. Його роботою був не задоволений голова ЛОДА Олег Синютка, про що він заявив під час брифінгу ще у листопаді 2017 року.

У січні 2018 року на сесії Львівської облради депутати заслухали звіт Володимира Похмурського про діяльність у 2017 році, розкритикували його роботу, але не змогли звільнити з посади.

На зустрічі з журналістами керівниця департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак також висловила невдоволення його роботою. Йому, за її словами, не вдавалося знайти спільну мову з колективом. І надходило дуже багато скарг від мешканців Львова та області на роботу «швидкої».

«Західний офіс Держаудитслужби за результатами розгляду звернень громадських організацій, проводив аналіз інформації та документів розміщених в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель «РгоZогго» у 24-ох закладах охорони здоров’я області. Ревізією фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за період із 01.01.2015 по 31.01.2018 встановлено порушення керівником центру окремих норм Закону в частині придбання паливно-мастильних матеріалів, без проведення процедур закупівель на загальну суму 1937281,00 гривень», – йдеться в ухвалі Галицького суду від 1 листопада 2018 року, повідомляє ІА ZIK.

Правоохоронці проводили низку обшуків і вилучення документів у керівника центру Володимира Похмурського у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.