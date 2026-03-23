Олег Бегаль очолює Маневицьку багатопрофільну лікарню щонайменше з 2020 року

Правоохоронці підозрюють екскерівника Маневицької багатопрофільної лікарні у службовій недбалості, що призвела до 1,5 млн грн збитків. Підозрюваному, який за сумісництвом є депутатом селищної ради, загрожує до п'яти років в’язниці. Про це у понеділок, 23 березня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Волині.

За даними слідства, посадовець до 2025 року очолював комунальне некомерційне підприємство «Маневицька багатопрофільна лікарня». Під час його керівництва заклад уклав договір із Національною службою здоров’я України на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, зокрема щодо лікування коронавірусу.

«Як керівник установи, він затверджував кошториси та звіти із завищеними обсягами фактично наданих медичних послуг. Унаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 1,5 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Прізвище підозрюваного прокуратура не розголошує, проте, згідно з даними з відкритих джерел, лікарню у зазначений період очолював Олег Бегаль, який також є депутатом Маневицької селищної ради.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин та можливого притягнення до відповідальності інших осіб.

Додамо, що Олег Бегаль народився 5 серпня 1980 року в селі Добре Камінь-Каширського району Волинської області. Він був обраний депутатом Волинської обласної ради в окрузі №29 від партії «Блок Петра Порошенка “Солідарність”». У раді входив до фракції «Солідарність» та був секретарем постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

З 2006 року Олег Бегаль працював лікарем-травматологом у Маневицькій ЦРЛ, а очолив лікарню щонайменше з 2020 року. Він фігурує як директор закладу в деклараціях з 2021 по 2025 роки та згадується у матеріалах про діяльність лікарні, зокрема щодо співпраці з НСЗУ.