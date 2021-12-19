19 грудня в Україні офіційно стартував проект «єПідтримка»

Проект «єПідтримка», учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації, реалізується лише у програмі «Дія». Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати, наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому не ведіться на шахраїв», – написав міністр у Facebook.

Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

«Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють», – розповів очільник відомства.

Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою «єПідтримка» він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня в Україні офіційно стартував проект «єПідтримка», учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації.

Як саме отримати гроші читайте в матеріалі ZAXID.NET.