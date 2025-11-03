Kimberly-Clark та Kenvue об’єднуються

Американська компанія Kimberly-Clark, відома підгузками Huggies та серветками Kleenex, оголосила про покупку Kenvue – колишнього підрозділу Consumer Healthcare Johnson & Johnson, власника брендів Tylenol і Listerine – у рамках угоди на суму понад 40 млрд доларів. Після завершення злиття об’єднана компанія стане одним із найбільших світових гравців у сегменті товарів для здоров’я та гігієни з річним виторгом близько 32 млрд доларів, повідомляє WSJ.

Kimberly-Clark заплатить 21,01 доларів за акцію Kenvue готівкою та акціями, а загальна вартість угоди з урахуванням боргу складе 48,7 млрд доларів. Після злиття об’єднана компанія володітиме десятьма брендами з річним обсягом продажів понад 1 млрд доларів кожен, серед яких Huggies, Kleenex, Cottonelle, Tylenol та Listerine.

Очолюватиме новий холдинг генеральний директор Kimberly-Clark Майк Су, а штаб-квартира залишиться в Ірвінгу, штат Техас. Очікується, що угоду завершать у другій половині 2026 року. Вона має посилити позиції Kimberly-Clark у сферах охорони здоров’я та добробуту та створити конкуренцію Procter & Gamble і Unilever.

Після завершення злиття акціонери Kimberly-Clark володітимуть 54% об’єднаної компанії, а власники акцій Kenvue – 46%. Після оголошення новини акції Kenvue зросли на 18,7% на премаркеті, тоді як папери Kimberly-Clark впали майже на 15%.