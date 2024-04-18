Кирило Буданов анонсував нові військові операції на території Росії
ГУР планує нові операції російських добровольців на території РФ та нові атаки дронами
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Головне управління розвідки МОУ розробило багатоаспектний план, покликаний зменшити військовий потенціал Росії. Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
«Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість … критично важливі військові об’єкти, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти», – сказав очільник ГУР.
За словами Буданова, зараз плануються нові операції російських добровольців на території РФ та нові атаки дронами.
Він додав, що мета цього плану полягає у тому, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію».
«Коли ти сидиш, скажімо, у Петербурзі, і бачиш війну лише по телевізору, ти завжди будеш це підтримувати. Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт атакують біля їхнього будинку», – зазначив Буданов.
На запитання про те, чи воюють деякі бійці ГУР в Африці проти найманців ПВК «Вагнер», Буданов відповів, що відомство проводить операції зі зменшення військового потенціалу РФ «скрізь, де це можливо».