Кирило Буданов радив Володимиру Зеленському на поступатися Росії територіями

Ексочільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який наразі обіймає посаду керівника Офісу Президента, радив Володимиру Зеленському не йти на територіальні поступки Росії під час перемовин. Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю американській щоденній газеті The New York Times, опублікованому у пʼятницю, 4 вересня, передає LIGA.net.

Як розповів Кирило Буданов, під час тристоронніх перемовин, що відбувалися у лютому 2026 року в ОАЕ за участі представників України, США та Росії, він намагався змінити підхід до переговорного процесу. Зокрема, пропонував російській делегації розробити компромісний варіант щодо управління Донбасом (регіон на сході України, що охоплює переважно Донецьку та Луганську області) після завершення бойових дій.

Кирило Буданов окреслив кілька можливих моделей управління Донбасом у разі досягнення домовленостей. Серед них він назвав передання контролю над регіоном приватним військовим підрядникам, його адміністрування «Радою миру» президента США Дональда Трампа, а також створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.

Водночас Кирило Буданов радив Володимиру Зеленському не погоджуватися на жодний варіант, який Кремль міг би видати за свою перемогу та встановити в регіоні прапор Росії. Такий крок для України категорично неприйнятний, оскільки відмова від територій була б подарунком для Росії, яка не змогла військовим шляхом захопити регіон.

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Нагадаємо, 23 та 24 січня 2024 року в Обʼєднаних Арабських Еміратах відбулися перемовини за участі української, американської та російської делегацій щодо припинення війни Росії проти України. Володимир Зеленський назвав їх «конструктивними». Однак 25 січня підтвердив, що під час цих контактів росіяни продовжували вимагати від України виведення Збройних сил з неокупованої частини Донеччини. Президент вкотре наголосив, що Україна не погодиться на територіальні поступки.

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29 червня Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін знову визначив для своєї армії кінцевий термін захоплення Донеччини – до 31 грудня 2026 року. За даними президента України, Путін уже щонайменше 15 разів визначав для своєї армії «кінцевий термін» окупації Донецької області та всього Донбасу.

31 серпня The Economist повідомило, що Владімір Путін вирішив вдатися до ескалації та продовжити спроби окупації Донбасу. Журналісти вважають, що таким чином Путін хоче уникнути визнання поразки у війні проти України, оскільки боїться, що це коштуватиме йому життя.