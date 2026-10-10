Кирило Буданов провів зустріч з прем’єр-міністром Руменом Радевим

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов таємно відвідав Болгарію, де провів зустрічі з представниками місцевої влади, зокрема прем’єр-міністром Руменом Радевим. Після появи інформації про його приїзд болгарські політики почали вимагати пояснень щодо мети візиту. Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомили болгарські медіа, зокрема, суспільний мовник БНТ.

За неофіційною інформацією, керівник Офісу президента перебував у Болгарії менш ніж добу. Візит не анонсували публічно, що викликало невдоволення частини місцевих політиків. Вони заявили, що не отримували повідомлень про приїзд українського посадовця.

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Колишній віцепрем’єр-міністр Болгарії Цветан Цветанов раніше оприлюднив фотографію з Будановим і висловив сподівання, що його візит може вплинути на відносини між двома країнами.

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«Я переконаний, що Україна буде другом Болгарії, і Радев матиме можливість зустрітися з найвищими посадовцями українського уряду», – заявляв Цветанов.

Він також назвав Буданова потенційним майбутнім президентом України.

Водночас голова болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов зажадав офіційно пояснити, з якою метою керівник Офісу президента України приїжджав до Софії.

«Ми вимагатимемо інформацію про те, якою саме була мета візиту Буданова до Болгарії, бо нам ніхто нічого не сказав. І не тільки нам, я підозрюю, що й іншим політичним силам у парламенті також ніхто не сказав. Більше того, на практиці його приїзд до Болгарії майже збігся із засіданням Консультативної ради національної безпеки», – заявив Костадінов.

Згодом болгарський уряд офіційно повідомив, що візит Буданова відбувся на його прохання та в умовах повної конфіденційності з міркувань безпеки.

За інформацією уряду, під час перебування в Софії керівник Офісу президента зустрівся з прем’єр-міністром Руменом Радевим. Під час розмови Буданов виклав позицію української сторони щодо можливостей мирного врегулювання війни.

Водночас Міністерства закордонних справ та оборони Болгарії заявили, що їхні керівники не зустрічалися з українським посадовцем. Парламентська опозиція повідомила про намір направити офіційний запит, щоб отримати додаткову інформацію про обставини та мету його приїзду.

Нагадаємо, 8 липня прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не має можливості передавати Україні зброю та боєприпаси із запасів власної армії. За його словами, Софія вже надала Києву 13 пакетів військової допомоги. Водночас Болгарія готова підтримувати Україну технічно – зокрема, приймати військову техніку для ремонту на своїй території.