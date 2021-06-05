Китай схвалив екстрене використання вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech проти Covid-19 для дітей віком від 3 до 17 років, повідомив голова компанії-виробника Інь Вейдун в інтерв'ю державному телебаченню, пише Reuters.

За його словами, неповнолітні мають нижчий пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, які стикаються з вищим ризиком серйозних симптомів після зараження. Він повідомив, що попередні результати клінічних випробувань I та II фази показали, що вакцина може викликати імунну відповідь в учасників віком від 3 до 17 років, а більшість побічних реакцій були легкими.

Масова вакцинація в Китаї, в рамках якої станом на 3 червня було введено 723,5 мільйона доз вакцини, в даний час проводиться тільки для осіб у віці 18 років і старше.

Коли вакцину Sinovac запропонують молодшим групам, залежить від стратегії вакцинації Китаю, яку ухвалили органи охорони здоров'я, сказав Інь.

Нагадаємо, що вакцину CoronaVac також використовують в Україні. Держава закупила понад 1,9 млн доз цієї вакцини. Більшість доз вже доставили в Україну.