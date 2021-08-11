У середу, 11 серпня, в Китаї схвалили перше випробування змішаної вакцини від коронавірусу – препарат CoronaVac поєднають з ДНК-вакциною Inovio. Про це повідомляє The Guardian.

В ході випробування буде перевірена ефективність комбінації інактивованої вакцини компанії Sinovac, з вакциною на основі ДНК, розробленої американською фармацевтичною компанією Inovio.

Доклінічна робота показала, що «одночасне застосування двох різних вакцин викликає ще сильнішу і збалансовану імунну відповідь».

Однак, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що все ще недостатньо даних, щоб стверджувати безпечне спільне використання двох різних вакцин. Натомість деякі країни дозволили комбінувати препарати у різних дозах: наприклад векторну AstraZeneca з м-РНК вакцинами Pfizer і Moderna.

Компанія Inovio поки що не публікувала ніяких даних про ефективність своїх клінічних випробувань.

Препарат компанії Sinovac випускають під брендом CoronaVac. Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцина CoronaVac випускається в однодозових флаконах. Температура зберігання вакцини +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга. В Україні щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 14 квітня 2021 року. Країна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,7 млн вже отримала.