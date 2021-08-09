Третя доза CoronaVac «швидко і помітно збільшила концентрацію антитіл»

Розробники китайської вакцини CoronaVac із Sinovac Biotech оцінили ефект від введення третьої – бустерної дози препарату.

Виявлено, що концентрація антитіл у 70% учасників клінічних досліджень із фаз I/II впала нижче ключового порогового рівня приблизно через пів року після другої дози.

В рамках фази II третю дозу в різних концентраціях дали 303 учасникам у провінції Хебей.

Третя доза через вісім місяців після другої «швидко і помітно збільшила концентрацію антитіл». Через тиждень після її введення рівень атнтитіл зріс у вісім разів.

«Ми вважаємо, що швидка та сильна відповідь свідчить про те, що перші дві дози забезпечили вироблення імунної пам'яті», – пишуть автори. За їхніми прогнозами, захист від тяжкого перебігу ковіду «зберігатиметься довше, ніж захист від легкої форми інфекції».

Дослідники підкреслюють: поки невідомо, який захист залишається у людей після того, як концентрація антитіл знижується нижче зазначеного вище нижнього порога.

Нагадаємо, що кампанія вакцинації в Україні розпочалася наприкінці лютого – приблизно на два місяці пізніше, ніж у Європейському союзі. Водночас в Україні і в Європі дозволене використання вакцин європейського або американського виробництва. Китайська вакцина CoronaVac широко використовується в Україні, але не визнана в Євросоюзі.

За даними виробника, вакцина CoronaVac виявилася ефективною в запобіганні симптоматичним захворюванням у 51% випадків, а також на 100% ефективно запобігала госпіталізації та розвитку важких захворювань.