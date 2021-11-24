Китайська компанія BYD увійшла в трійку найбільших автовиробників світу

Німецький бренд було засновано у 1937 році, а BYD веде свою історію з 2003-го, та це не завадило китайському автовиробнику обійти конкурента, попри те, що автомобілі BYD продаються у меншій кількості країн.

Зважаючи на той факт, що компанія Lucid коштує дорожче за Ford, а Rivian випереджає за вартістю General Motors, ситуація зі зміною лідерів першої трійки є не такою вже й абсурдною. Так чи інакше, компанія BYD досягла значної віхи у своїй історії: її ринкова капіталізація зараз вища, ніж у Volkswagen і лише нижче Tesla та Toyota.

Компанію Volkswagen витіснили з трійки найдорожчих автомобільних виробників світу за величиною капіталізації одразу після того, як вона змогла повернути собі цю позицію. До цього на третю сходинку пробилась компанія Rivian – виробник електромобілів, який щойно розпочав випуск першого автомобіля і ще не отримав жодних прибутків.

Акції Rivian впали в ціні, після новини про відмову розробки спільних продуктів з Ford. В результаті Volkswagen знову зайняв третю сходинку рейтингу, але не надовго. Капіталізація китайської компанії BYD досягла 905,37 мільярда юанів (141,86 мільярда доларів), що на 7,9 мільярда доларів більше за вартість Volkswagen (близько 134,4 млрд доларів).

BYD – компанія, що працює майже повністю автономно від постачальників: на її підприємствах виробляються як акумулятори, так і мікроелектроніка, нестача якої продовжує завдавати шкоди великим автовиробникам. Основну діяльність BYD веде на батьківщині, а також продає легкові автомобілі у Норвегії та кількох країнах Південної Америки. Також має лінійки автобусів та вантажівок, які представлені на більшій кількості ринків світу. Однак BYD планує поступове розширення та вихід на нові ринки: для Бразилії компанія готує електричний седан Han, а в Європі може почати продавати модель під назвою Dolphin.