Tesla Model 3 на зимових тестах

Китайський автомобільний сайт MyDrivers відправив на зимові випробування у Внутрішній Монголії на півночі КНР 40 нових електрокарів, багато з яких незнайомі українському покупцеві. Однак у списку також опинились знайомі нам Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID3, Tesla Model Y та Model 3.

Серед авто вдалось впізнати також Wuling Hong Guang Mini EV, Weilai EC6 (NIO), Xiaopeng P7 (Xpeng), GAC Aion S, Very Krypton 001 (Lynk & Co), Euler Good Cat (Great Wall Ora), BYD Dolphin, Hozon Nezha U, HiPhi X.

Тести проводились на електромобілях з повністю зарядженим акумулятором. Усі машини рухались в економічному режимі з функцією рекуперації енергії при гальмуванні. У салоні перебували водій та один пасажир. Кліматична система була увімкнена на 24 градуси за Цельсієм.

Лідером тестів з дальності ходу стала китайська модель Weilai EC6, відома європейцям під брендом NIO. Вона зберегла 54,8% заряду, що дозволило подолати 336,9 км із заявлених виробником 615. У відсотковому значенні кращий результат показав крихітний Wuling Hong Guang Mini EV, який проїхав 103,2 км із паспортних 170 – це 60,7% ефективності.

Tesla Model Y на морозі зберегла понад 47% енергії: від 594 км ходу залишилося лише 279,6. Tesla Model 3 показала ефективність у 42,8%, подолавши 200,2 км з 468. Європейські бренди показали наступні результати: Audi e-tron проїхав 272,3 км з 465 заявлених у ТТХ (58,6%), Polestar 2 подолав 246,6 км з 512 (48,2%), Porsche Taycan – 226,2 км з 414 (54,6%), Volkswagen ID3 – 167,3 км з 430, (38,91%).

У кінці списку опинились плагін-гібридні BMW 5, Honda CR-V та Jeep Wrangler 4xe. Причому в останнього значення результату взагалі не вказане, що, напевне, вказує на повний провал або технічні негаразди, через які американський позашляховик вибув з рейтингу.

Оцінка запасу ходу електромобілів при 20-градусному морозі. Фото MyDrivers