Ви не винні, але заплатіть.

У прикордонному селі в Яворівському районі Toyota Camry збила 7-річну дівчинку на дорозі. Дитину госпіталізували, повідомляє прес-служба поліції Львівщини. ДТП трапилась 8 липня на вул.Івана Франка у селі Наконечне-Друге Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 50-річний киянин, керуючи автомобілем Toyota Camry, наїхав на 7-річну дівчинку, місцеву мешканку. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, її госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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