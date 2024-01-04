Маршрут товару до Росії пролягав через одну з європейських країн

Правоохоронці викрили одне із підприємств на Київщині, яке займалося оптовими поставками засобів тактичної медицини до Росії. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 4 січня.

Як розповіли у відомстві, організатором схеми поставок є власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження. Впродовж двох років до Росії було поставлено декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн грн.

Маршрут товару пролягав через одну з європейських країн, де було створено підконтрольну фірму, що замовляла товар нібито для реалізації на території країн Євросоюзу. Натомість після отримання продукції іноземна компанія переправляла її до Росії.

У самій Росії такі товари надходили у розпорядження підсанкційних компаній, які займаються постачанням амуніції для окупаційних військ.

«Надалі продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України. Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави», – йдеться у повідомленні СБУ.

Для приховування своєї діяльності власник української компанії займався «розкруткою» власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

За адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, правоохоронці виявили докази незаконних операцій. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.