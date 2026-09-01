У маршрутках Сокальскої громади з'являться валідатори для безготівкової оплати за проїзд

Київська компанія «Ізі Софт», яка входить до групи компаній Easy Pay, буде запроваджувати систему автоматизованого обліку оплати проїзду в міських та приміських автобусних маршрутах Сокальської громади на Львівщині. Систему планують запровадити вже до кінця року.

31 серпня у Сокальській міськраді провели конкурс на визначення оператора, який буде здійснювати справляння плати за проїзд в міських та приміських автобусах на території Сокальської міської територіальної громади. На конкурс зголосився один учасник, який і був визнаний переможцем. Це ТОВ «Ізі Софт», яке входить до групи копаній Easy Pay.

Як розповів ZAXID.NET перший заступник голови Сокаля Микола Пасько, автоматизовану систему оплати проїзду планують запровадити упродовж чотирьох місяців від підписання угоди з переможчем конкурсу. У міських та приміських маршрутках будуть встановлені валідатори, пасажири отримають змогу оплатити проїзд безготівково. У разі оплати готівкою, поїздка обійдеться дорожче.

«Ми зацікавлені, щоб пільгові категорії мали можливість ідентифікувати свою поїздку, яка буде оплачена з бюджету громади. Пільгова картка може бути навіть не у фізичному вимірі, а в додатку в телефоні чи прив’язана до банківської картки. Це будуть люди вибирати. А ми будемо мати чіткий облік, скільки коштів нам потрібно заплатити перевізнику», – каже перший заступник.

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З його слів, усе технічне забезпечення системи здійснює переможець конкурсу. «Ми навіть не знаємо, скільки це буде в коштах. Бо за умовами конкурсу це все робить переможець. Потім вони отримають маржу з кожної трансакції», – додав Микола Пасько.

Микола Пасько також зазначив, що відповідно до домовленостей з перевізниками запровадження автоматизованої системи оплати проїзду не спричинить зростання тарифів.

Зі слів першого заступника мера, у громаді діє 16 приміських маршрутів та два міські. Міський тариф становить 20 грн. У громаді тарифи коливаються залежно від дальності поїздки. Відповідно, валідація буде відбуватися при заході та виході з автобуса.

Зазначимо, компанія «Ізі Софт» запроваджувала електронний квиток у Кропивницькому, Рівному та низці менших міст України. За даними аналітичної ситеми YouControl, власником ТОВ «Ізі Софт», яке зареєстроване майже 20 років тому в Києві, є мешканці Київщини Антон та Олексій Авраменки.