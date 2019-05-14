Київстар, Vodafone та lifecell запустили сервіс SMS-оплати у транспорті Житомира

Найбільші мобільні оператори України спільно з Житомирською міською радою та комунальним підприємством «Житомиртранспорт» запустили послугу оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою SMS. Житомир став третім містом в Україні, де абоненти всіх трьох мобільних операторів можуть оплачувати поїздки таким чином.

Раніше така можливість з'явилася у жителів двох міст – Івано-Франківська та Львова. Також послуга оплати за допомогою SMS доступна у Вінниці абонентам Київстар. Досвід впровадження сервісу в цих містах показує, що SMS-оплати стають дедалі популярнішими серед мешканців. Так, в Івано-Франківську, Львові та Вінниці в такий спосіб було придбано більш ніж 50 000 квитків.

«Ми вдячні Житомирській міській раді і нашим колегам з телеком ринку за відкритість до співпраці та інновацій. Сервіс SMS-оплати створений на базі фінансового продукту Смарт-Гроші і ми бачимо велику перспективу щодо його розвитку. Крім зручності для пасажирів, він дає можливість міським службам точніше оцінити пасажиропотік у громадському транспорті і збільшити об'єм здійснюваних оплат, завдяки розширенню можливостей розрахунку для пасажира. Це не єдине рішення, яке Київстар пропонує міським муніципалітетам, щоб облаштувати міста за принципом Smart-city. Зокрема Mobile ID для простого доступу до електронних послуг міста або аналітичні звіти на базі Big Data-технологій для розвитку інфраструктури та туризму», – зазначив Костянтин Вечір, директор по роботі з державними підприємствами, Київстар.

Сервіс SMS-оплати простий, зручний і безпечний, адже мобільний телефон сьогодні є майже у кожного. Все, що потрібно – це сам телефон і кошти на мобільному рахунку.

«Нам дуже приємно, що Житомир став третім містом, де послуга SMS-оплати в електротранспорті запускається усіма трьома операторами одночасно, адже йдеться не про конкуренцію, а про зручність і розширення можливостей оплати для усіх мешканців та туристів міста.

Vodafone активно розвиває та впроваджує інноваційні послуги для своїх абонентів. В даному випадку ми пропонуємо ще один спосіб оплати – екологічний, зручний та сучасний. Не потрібно нічого завантажувати чи бути прив’язаними до будь-якого мобільного додатку. Єдина умова здійснення SMS-оплати: на балансі мобільного рахунку абонента має бути достатньо коштів для оплати квитка», – прокоментував Андрій Большаков, заступник Генерального директора Vodafone Украина, регіон Центр.

Оплатити проїзд SMS-кою дуже просто: пасажиру достатньо надіслати повідомлення з кодом відповідного маршруту на номер 877 та за 1-2 хвилини отримати повідомлення-відповідь з підтвердженням платежу і терміном дії квитка. Плата за саме SMS при цьому не стягується – з мобільного рахунку абонента списується лише вартість проїзду. Сервіс доступний усім абонентам передплаченого зв'язку Київстар, Vodafone і lifecell.

«Впровадження сучасних цифрових сервісів для мешканців міст є одним з основних пріоритетів компанії lifecell. Сьогодні ми разом з колегами по ринку раді долучитись до розвитку технологічних послуг в Житомирі. Відтепер усі абоненти зможуть легко, швидко та екологічно сплачувати за проїзд у міському транспорті з будь-якої моделі мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлення. Ми плануємо й надалі співпрацювати з муніципальними службами та разом відкривати нові можливості для мешканців міст по всій Україні», – повідомив Андрій Софіюк, керівник напрямку рішень для великого бізнесу lifecell.