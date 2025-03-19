Під час вибору клітки потрібно пам’ятати, що дегу – гризуни, які полюбляють гризти все підряд

Дегу – це активні та незвичні гризуни, яким необхідний комфортний простір для життя. Від правильного вибору клітки залежить їхнє здоров’я та настрій. MasterZoo розповідає, як облаштувати житло для дегу, щоб їм було комфортно та безпечно.

Яку клітку обрати?

Дегу потребують простору, тому мінімальний розмір клітки для одного дегу 60х40 см в основі та 50-60 см заввишки, для двох-трьох звіряток – 100х60х100 см. Найкраще підійдуть конструкції зі сталевими прутами та металевим або пластиковим піддоном, а також кількома ярусами.

Під час вибору клітки потрібно пам’ятати, що дегу – гризуни, які полюбляють гризти все підряд. Тому клітки з дерев’яними елементами їм не підходять.

Що необхідно всередині?

У клітці потрібно розмістити кілька ярусів з драбинками або тунелями, бігове колесо, гамак або гойдалку, а також інтерактивні іграшки. Дегу дуже подобаються дерев’яні іграшки, але термін служби у них невеликий, тому вам доведеться періодично купувати нові іграшки.

Також у клітці обов’язково повинні бути:

годівниця;

вода;

сінник;

будинок.

Найпрактичніші й довговічніші годівниці для дегу – керамічні або металеві миски з широкою основою, щоб гризун не міг їх перевернути. Пластикові миски вам доведеться періодично міняти, оскільки дегу не обмежиться кормом і обов'язково спробує на зуб посуд.