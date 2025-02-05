Якого розміру має бути клітка для какаду та з якого матеріалу: гайд для власників
Какаду – це активні й допитливі птахи, які потребують достатнього простору для комфортного життя. Parrot розповідає, що розмір клітки відіграє вирішальну роль у забезпеченні здоров’я та добробуту вашого улюбленця.
Яким має бути ідеальний розмір клітки?
Какаду – це птахи, які постійно знаходяться в русі. Їм потрібен простір не лише для сидіння, але й для польоту всередині клітки. Ось основні параметри:
- Висота: какаду люблять підійматися вгору, тому мінімальна висота клітки повинна бути не менше 1,5 метри.
- Ширина та довжина: папуги мають великі крила, які потребують простору для махання. Мінімальні розміри – 1 метр в ширину та довжину.
- Відстань між прутами: щоб уникнути застрягання або втечі птаха, відстань між прутами не повинна перевищувати 2 см;
Недостатній простір у клітці може призвести до стресу, агресії та навіть депресії у какаду. Велика клітка дає можливість підтримувати активність, уникати нудьги та зберігати хорошу фізичну форму. Дослідження показують, що папуги, які мають доступ до просторих кліток, живуть на 20% довше через зниження рівня стресу.
Матеріали та особливості конструкції
Окрім розміру, також важливо, щоб матеріали та конструкція клітки були якісними:
- Матеріал: найкращий вибір – нержавіюча сталь, яка не піддається корозії та не містить шкідливих речовин.
- Дверцята: повинні бути достатньо великими, щоб власник міг легко дістатися до птаха та його мисок.
- Лоток для сміття: повинен легко очищатися, оскільки чистота – одна з головних вимог для здоров’я папуг.
Що потрібно для комфорту птаха?
- Іграшки: повинні бути безпечними та стимулювати інтелектуальний розвиток птаха.
- Жердочки та гілки: розташовуйте їх на різних рівнях, щоб Какаду міг лазити і тримати свої лапи в тонусі.
- Місце розташування: клітку слід встановити в тихому місці, подалі від прямих сонячних променів і протягів.