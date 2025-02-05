Какаду – це птахи, які постійно знаходяться в русі

Какаду – це активні й допитливі птахи, які потребують достатнього простору для комфортного життя. Parrot розповідає, що розмір клітки відіграє вирішальну роль у забезпеченні здоров’я та добробуту вашого улюбленця.

Яким має бути ідеальний розмір клітки?

Какаду – це птахи, які постійно знаходяться в русі. Їм потрібен простір не лише для сидіння, але й для польоту всередині клітки. Ось основні параметри:

Висота: какаду люблять підійматися вгору, тому мінімальна висота клітки повинна бути не менше 1,5 метри. Ширина та довжина: папуги мають великі крила, які потребують простору для махання. Мінімальні розміри – 1 метр в ширину та довжину. Відстань між прутами: щоб уникнути застрягання або втечі птаха, відстань між прутами не повинна перевищувати 2 см;

Недостатній простір у клітці може призвести до стресу, агресії та навіть депресії у какаду. Велика клітка дає можливість підтримувати активність, уникати нудьги та зберігати хорошу фізичну форму. Дослідження показують, що папуги, які мають доступ до просторих кліток, живуть на 20% довше через зниження рівня стресу.

Матеріали та особливості конструкції

Окрім розміру, також важливо, щоб матеріали та конструкція клітки були якісними:

Матеріал: найкращий вибір – нержавіюча сталь, яка не піддається корозії та не містить шкідливих речовин. Дверцята: повинні бути достатньо великими, щоб власник міг легко дістатися до птаха та його мисок. Лоток для сміття: повинен легко очищатися, оскільки чистота – одна з головних вимог для здоров’я папуг.

Що потрібно для комфорту птаха?