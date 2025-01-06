Північнокорейська ракета пролетіла 1100 км та впала у води Японського моря

У понеділок, 6 січня, Північна Корея здійснила пуск, імовірно, гіперзвукової ракети у сторону Японського моря. Пуск відбувся під час перебування у Південній Кореї державного секретаря США Ентоні Блінкена, повідомило Reuters.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї повідомив, що ракета, яка може бути гіперзвуковою, пролетіла приблизно 1100 км та впала у воду між Корейським півостровом та Японією. JCS назвав пуск ракети провокацією та засудив КНДР за загрозу миру та стабільності на Корейському півострові.

Зазначається, що Північна Корея здійснила пуск ракети під час того, як у Сеулі перебував Ентоні Блінкен. На пресконференції після дипломатичної зустрічі він засудив пуск ракети та наголосив на занепокоєнні щодо зближення КНДР та Росії у війні проти України.

У міністерстві оборони Японії повідомили, що північнокорейська ракета впала за межами виключної економічної зони. Повідомлення про пошкодження кораблів чи літаків не надходили.

Нагадаємо, наприкінці жовтня КНДР випустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Ракета за 86 хвилин подолала відстань в близько 1000 км на рекордній висоті понад 7000 км. Випробування північнокорейської ракети засудила низка західних демократій.