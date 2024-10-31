У четвер, 31 жовтня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це був найдовший політ ракети, який вже засудили Японія, Південна Корея та США, передає південнокорейське інформаційне агентство Kyodo News.

Міністерство оборони Японії заявило, що ракета була запущена на північний схід з району біля Пхеньяна близько 07:11 ранку (00:11 за київським часом) і впала близько 08:37 ранку за межами виключної економічної зони Японії на захід від острова Окушірі (Хоккайдо), без пошкоджень літаків і кораблів.

Міжконтинентальна балістична ракета, запущена Північною Кореєю 31 жовтня 2024

За словами міністра оборони Південної Кореї Гена Накатані, ракета, яка пролетіла 86 хвилин і подолала відстань в близько 1000 км на рекордній висоті понад 7000 км, можливо, є «новим типом».

Генеральний секретар Кабінету Міністрів Японії Йосімаса Хаясі назвав випробування МБЛ «обурливим актом, який призведе до ескалації напруженості у відносинах з усією світовою спільнотою». Він також вважає, що КНДР може вдатися до «подальших провокацій, включно з ядерним випробуванням». Міністр закордонних справ країни Такесі Івая заявив журналістам, що Токіо висловив Пхеньяну рішучий протест через запуск ракети.

Своєю чергою Білий дім заявив, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети є «грубим порушенням» численних резолюцій ООН і «безпідставно підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні». У заяві ідеться, що США вживатимуть усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки своєї батьківщини, а також Японії та Південної Кореї.

Офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї підтвердило, що за наказом 40-річного диктатора КНДР Кім Чен Ина було проведено випробування МБР, що продемонструвало надійність «найпотужнішого стратегічного стримувального фактора країни».Кім заявив, що запуск мав на меті надіслати попередження «суперникам, які навмисно загострюють регіональну ситуацію і створюють загрозу безпеці» Північної Кореї, очевидно, маючи на увазі США і Південну Корею.

Kyodo News додає, що востаннє Північна Корея запускала балістичну ракету 18 вересня, а міжконтинентальну балістичну ракету – 18 грудня, під час випробування нової твердопаливної ракети Hwasong-18.