В Україні двічі на рік переводять годинникові стрілки – навесні на літній час і восени на зимовий. У 2025 році час переходу на зимовий режим вже відома дата. Коли переводити годину, пише «Главред».

Дата переведення годинника на зимовий час 2025

Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня, тобто 26 жовтня 2025 року. Стрілки годинника потрібно буде перевести о 4:00 ранку на одну годину назад, на 3:00. Таким чином, цього дня ви отримаєте додаткову годину сну.

Однак після переведення годинника вечори стануть коротшими, і темніти буде раніше. Тому в цей період варто бути обережними на дорозі та планувати своє перебування на вулиці.

Як перевести годинник на зимовий час

Сучасні смартфони, комп’ютери та інші пристрої, підключені до інтернету, автоматично коригують час, тож вам не потрібно хвилюватися про будильник. Але власники механічних годинників або старих моделей гаджетів повинні перевести стрілки самостійно.

Що потрібно знати про переведення годинників в Україні

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №4201, згідно з яким після переходу на зимовий час у жовтні 2025 року подальший перехід на літній час скасовується. Таким чином, зимовий час стане для українців постійним, і переведення годинників навесні більше не відбуватиметься.

Планувався останній перехід з зимового на літній час у березні 2024 року, але вже з 2025 року Україна залишиться у зимовому часовому поясі на постійній основі.