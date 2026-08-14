Повідомлення стосувалося Хмельницького міськрайонного суду

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним 60-річного Володимира Мотовильця у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Чоловік зателефонував у поліцію та заявив, що на третьому поверсі суду невідомий залишив чорну сумку з вибухівкою. За скоєне його засудили до чотирьох років тюрми.

Як йдеться у вироку від 11 серпня, інцидент стався 11 березня 2025 року. Близько 12:00 обвинувачений зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що невідомий заніс чорну сумку з вибухівкою на третій поверх Хмельницького міськрайонного суду.

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Операторка запитала, чи йдеться саме про замінування та звідки чоловікові про це відомо. Він відповів, що «це 100 процентів», однак не назвав свого імені та припинив розмову.

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Як встановило слідство, Володимир Мотовилець заздалегідь підготувався до дзвінка. Він придбав новий мобільний телефон і сім-картку іншого оператора, а після повідомлення про замінування одразу їх викинув.

У суді чоловік визнав, що телефонував у поліцію. Водночас він заявив, що за кілька днів до цього почув у кафе в ТЦ «Епіцентр» розмову двох чоловіків. За його словами, вони нібито говорили про намір занести сумку на третій поверх суду та влаштувати там «феєрверк». Мотовилець стверджував, що сприйняв цю розмову як підготовку вибуху, тому повідомив про замінування, щоб урятувати людей.

Суд цю версію відхилив. Зокрема, суддя зазначив, що Мотовилець раніше працював в органах поліції та знав порядок повідомлення про злочини.

Суддя Олександр Піндрак визнав Володимира Мотовильця винним за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначив йому чотири роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.