Кримінальне провадження стосується розтрати на ремонті пʼятого поверху львівської ратуші

Колишню директорку ЛКП «Ратуша-сервіс» Ірину Тихоліз підозрюють у зловживанні владою під час встановлення кондиціонерів у приміщення міської ратуші. Про це стало відомо з ухвали Галицького районного суду про обрання колишній працівниці міськради запобіжного заходу, на яку звернув увагу сайт Lviv.media.

Як вказано в матеріалах справи, 17 лютого 2020 року ЛКП «Ратуша-сервіс» уклало з ТзОВ «Сахара» договір про встановлення вентиляційних систем і кондиціонерів у частині приміщень пʼятого поверху Львівської міської ради. Ціна договору становила 2,5 млн грн. Однак директорка ЛКП при укладанні договору не погодила ремонт в ратуші з органами охорони культурної спадщини, оскільки будівля міськради є памʼяткою архітектури національного значення.

Крім цього, в грудні 2020 року вона підписала довідку про вартість виконаних будівельних робіт, в яку внесли фіктивні дані – у документі були вказані ціни, завищені на 564,9 тис. грн.

1 серпня 2024 року поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження, а 27 лютого 2025 року слідчі повідомили екскерівниці ЛКП «Ратуша-сервіс» про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 ККУ. 3 березня Галицький районний суд обрав їй запобіжний захід – особисте зобовʼязання до 25 квітня. Цю ухвалу оскаржити не можна.

Додамо, що за даними аналітичної системи YouControl, у 2019-2025 роках керівницею ЛКП «Ратуша-сервіс» була Ірина Тихоліз.