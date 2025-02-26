Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «Піранья Тех» повернути в міський бюджет Львова 483 тис. грн, переплачених під час закупівлі антидронних комплексів.

Як вказано в матеріалах справи, у в листопаді 2023 року ЛКП «Ратуша-сервіс» закупило в ТОВ «Піранья Тех» 5 антидронних мобільних, переносних комплексів, що призначені для знешкодження ворожих БПЛА та дронів. Сума угоди становила майже 2,9 млн грн.

На думку прокуратури, при укладенні договору сторони домовились про ціну товару з урахуванням ПДВ, звільнивши постачальника від оподаткування. Внаслідок цього міський бюджет втратив 540 тис. грн. Прокуратура звернулась в суд із вимогою повернути ці гроші в міський бюджет Львова. У суді міська рада позов підтримала, однак участі в розгляді справи не брала.

Представники ТОВ «Піранья Тех» проти позову заперечили, зазначивши, що сама закупівля не визнана незаконною, а тому підстав для повернення 483,3 тис. грн немає.

Враховуючи обставини справи, суддя Юлія Сухович позов прокуратури задовольнила і зобов’язала ТзОВ «Піранья Тех» сплатити в міський бюджет Львова 483тис. грн. Крім цього, компанія має заплатити 7,2 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Компанія «Піранья-Тех» заснована у жовтні 2019 року на Дніпропетровщині, зараз зареєстрована у Дрогобичі. Вона виробляє портативні та стаціонарні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну співпрацювала у цьому напрямку із 25-ма країнами світу. Зараз компанія фокусується на антидронових системах і тактичних станціях завад БПЛА.

Згідно з даними системи YouControl, керівником і власником компанії є Олександр Ружинський. Серед засновників компанії – Олександр Ружинський, Юрій Момот і троє громадян Ізраїлю.

Раніше прокуратура зобовʼязала компанію повернути в бюджет Львова 540 тис. грн переплати.