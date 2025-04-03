Генерал Каволі також повідомив, що невдовзі Україна отримає додаткові винищувачі F-16

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна вирішила проблему нестачі особового складу в Силах оборони. Про це Каволі повідомив у четвер, 3 квітня, під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил, пише Reuters.

«Росії не вистачає і бронетехніки, і людей. З іншого боку, Україна зайняла дуже хороші оборонні позиції, міцно окопалася і, здається, вирішила деякі кадрові проблеми, з якими боролася восени. Було розширено коло мобілізованих, збільшено кількість добровольців, частину людей фактично перемістили з тилу на передову», –зазначив Крістофер Каволі.

Генерал також повідомив, що невдовзі Україна отримає додаткові винищувачі F-16.

«Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку», – повідомив Крістофер Каволі.

Генерал також зазначив, що Росія втратила у війні проти України 4 тис. танків. Голова комітету Роджер Вікер (Республіканська партія) і його заступник Джек Рід (Демократична партія) запитали Каволі про те, чи правда, що у лютому 2022 року американські політики навіть не мріяли про такі втрати російських танків. Генерал відповів ствердно: «Ні, ми не мріяли. Я не очікував, що ця війна триватиме так довго або що Україна зможе знищити стільки військового потенціалу Росії».

Каволі також прокоментував військові спроможності Росії, зазначивши, що хоч потенціал й високий, але стосується він здебільшого окремих галузей.

«Що стосується Росії, то ми бачимо, що технічний рівень її фахівців дуже високий і розвивається під час війни – але це стосується лише окремих видів збройних сил. Це не загальна тенденція. Загалом якість її військ, особливо сухопутних сил, погіршувалась із розвитком війни», – зазначив генерал.

За його словами, в Україні спостерігається протилежна ситуація.

«З іншого боку, в Україні ми спостерігаємо протилежну ситуацію: армія починалася практично з нуля, але дуже швидко розвивалася», – додав Каволі.

Генерал Крістофер Каволі також наголосив, що будь-яке припинення Сполученими Штатами постачання зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, незважаючи на спроби Києва диверсифікувати постачання постачальників зброї.