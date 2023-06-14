Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин республіканець Джеймс Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщині на суму 735 млн доларів, що є рідкісним кроком, спрямованим на те, щоб змусити Будапешт дати зелене світло військовому розширенню Альянсу напередодні великого саміту НАТО, який відбудеться в липні, повідомляє в середу, 14 червня, The Washington Post.

У заяві для журналістів Ріш сказав, що Угорщина повинна дозволити Швеції вступити в НАТО, якщо вона хоче пакет озброєнь, який включає 24 ракетні пускові батареї HIMARS і понад 100 ракет і контейнерів, разом із відповідними частинами та підтримкою.

Як наголошується в публікації, рішення загальмувати нові продажі зброї Будапешту демонструє зростання гніву щодо Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко блокує продажі зброї країнам у будь-якій частині світу.

«Протягом певного часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Оскільки зараз червень, а цього ще не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США Угорщині буде призупинено», – сказав він.

Як пояснює WP, всі значні продажі зброї вимагають від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників дати дозвіл і схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж. Представник Держдепу відмовився коментувати це питання, заявивши, що департамент не коментує «незавершені продажі зброї». Речник уряду Угорщини не відповів на запит про коментар.

Таке рішення Ріш прийняв під час візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Він відвідав адміністрацію президента США, щоб скоординувати стратегію для саміту НАТО, який пройде у столиці Литви – Вільнюсі 11 і 12 липня.

Також повідомляється, що останніми місяцями відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною дедалі більше загострюються, оскільки Будапешт затримує та ускладнює відповідь Заходу на війну Росії в Україні.