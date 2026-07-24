Бюджет міста недоотримав майже 1 млн грн

Господарський суд Закарпатської області закрив провадження у справі ТОВ «Барва» та «Закарпатбуд сервіс», після того як компанії сплатили 920 тис. грн боргу за оренду землі в Мукачеві.

За матеріалами земельного та судового реєстрів, йдеться про ділянку площею 0,5 га по вул. Пряшівській на околиці міста.

До 2022 року земля була в користуванні у ТОВ «Барва», співвласницею якого є дружина нардепа Василя Петьовки Марина Петьовка, а потім перейшла в користування ТОВ «Закарпатбуд сервіс», співвласником якого є депутат Мукачівської міськради Андрій Лукач.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 24 липня, відповідачі близько півтора року використовували землю без оформленого договору оренди, через що плата за її використання до бюджету не надходила.

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Йдеться про 42 тис. грн боргу від ТОВ «Барва» та 878 тис. грн – від «Закарпатбуд сервісу». Після звернення прокуратури до суду підприємства повністю сплатили заборгованість, у зв’язку з чим суд закрив провадження у справі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Барва» зареєстрована у 1994 році і входить до групи родин Віктора, Івана та Павла Балог і їх двоюрідного брата Василя Петьовки. Компанії групи працюють у сферах оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сигаретами і медикаментами, закупівлею і первинною переробкою сільгосппродукції, виробництвом безалкогольних напоїв та будівництвом. Також до складу групи входять кілька радіостанцій та інтернет-ЗМІ.

ТОВ «Закарпатбуд сервіс» зареєстроване у 2016 році і входить до групи родини депутата Мукачівської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Андрія Лукача. Основними напрямками діяльності компаній групи є торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (мережа супермаркетів Alma та «Закарпатська продовольча компанія»), ресторанний бізнес та нерухомість.