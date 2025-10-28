Самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко будує російську резиденцію в Сочі

Кіпрська компанія матері львівського бізнесмена Віталія Бобира Rostumel Holding Limited надавала кредити російській фірмі, що будує російську резиденцію самопроголошеного лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та БРЦ. Сам Віталій Бобир перебуває у розшуку через якого підозрюють у постачанні автомобілі для посадовців «Газпрому» і Russia Today,

Ініціаторкою будівництва заміського курортного комплексу «Красная поляна», російської резиденції Алєксандра Лукашенка, є російська фірма «Комплекс-Инвест». Її співзасновником є колишній співробітник Служби безпеки Лукашенка Алєксандр Романовський. Компанія фінансується виключно із запозичень.

Розслідувачі встановили, що більшість кредиторів – це фірми, пов’язані з оточенням Алєксандра Лукашенка. Серед них кіпрська фірма Rostumel Holding Limited, яка у 2024 році позичила «Комплекс-Инвест» півтора мільйона доларів. Rostumel Holding Limited записана на 72-річну львів’янку Ірину Бобир.

Ірина Бобир – матір Віталія Бобира, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує Служба безпеки за підозрою у постачанні елітних авто у Росію та Білорусь. Серед його клієнтів – топменеджери «Газпрому» і працівники пропагандистського телеканалу Russia Today. Крім цього, Віталій Бобир причетний до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга.

У межах провадження в березні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував знайдені під час обшуку в Віталія Бобира речі, серед яких документи та печатки Rostumel Holding Limited. У листуванні на одному з конфіскованих телефонів Бобир стверджував, що його кумом є високопоставлений білоруський чиновник. Журналісти підозрюють, що йдеться про одного з найближчих соратників Алєксандра Лукашенка Віктора Шеймана – екскерівника Управсправами президента Білорусі.

На запитання журналістів про фінансування будівництва комплексу «Красная поляна» Віталій Бобир повідомив, що його матір не є власницею жодної компанії. З Іриною Бобир розслідувачам поспілкуватися не вдалося.

«Я взагалі не розумію, про що ви говорите. Моя мама не є власницею ніякої компанії».

Дані з реєстру, які підтверджують, що Ірина Бобир є власницею Rostumel Holding Limited

Журналістам також вдалося отримати відео будівництва резиденції з безпілотника. Відповідно до проєкту, комплекс складається з головного будинку на 3000 м2, трьох котеджів басейнами та лазнями та адмінбудівель.

Про те, що готельний комплекс «Красная поляна» є майбутньою резиденцією Олександра Лукашенка, у квітні 2024 року повідомили активісти ініціативи Belpol. Об’єкт розташований у гірській місцевості, за 40 км від російського міста-курорту Сочі.

Зазначимо, Віталій Бобир родом із Брюховичів. У 2013 році він балотувався до Львівської обласної ради на окрузі №34 (Кам’янка-Бузький район) від «Партії Регіонів», був регіональним куратором «Молодих регіонів» на Львівщині. У 2020 році він балотувався до Львівської облради як кандидат від партії «Наш Край». За даними аналітичної системи YouControl, на Ірину Бобир записана низка львівських компаній.