Компанія львівського бізнесмена фінансувала будівництво резиденції Лукашенка біля Сочі
Кіпрська компанія належить матері львівського бізнесмена Віталія Бобира, який перебуває у розшуку за продаж елітних авто росіянам
Кіпрська компанія матері львівського бізнесмена Віталія Бобира Rostumel Holding Limited надавала кредити російській фірмі, що будує російську резиденцію самопроголошеного лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та БРЦ. Сам Віталій Бобир перебуває у розшуку через якого підозрюють у постачанні автомобілі для посадовців «Газпрому» і Russia Today,
Ініціаторкою будівництва заміського курортного комплексу «Красная поляна», російської резиденції Алєксандра Лукашенка, є російська фірма «Комплекс-Инвест». Її співзасновником є колишній співробітник Служби безпеки Лукашенка Алєксандр Романовський. Компанія фінансується виключно із запозичень.
Розслідувачі встановили, що більшість кредиторів – це фірми, пов’язані з оточенням Алєксандра Лукашенка. Серед них кіпрська фірма Rostumel Holding Limited, яка у 2024 році позичила «Комплекс-Инвест» півтора мільйона доларів. Rostumel Holding Limited записана на 72-річну львів’янку Ірину Бобир.
Ірина Бобир – матір Віталія Бобира, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує Служба безпеки за підозрою у постачанні елітних авто у Росію та Білорусь. Серед його клієнтів – топменеджери «Газпрому» і працівники пропагандистського телеканалу Russia Today. Крім цього, Віталій Бобир причетний до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга.
У межах провадження в березні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував знайдені під час обшуку в Віталія Бобира речі, серед яких документи та печатки Rostumel Holding Limited. У листуванні на одному з конфіскованих телефонів Бобир стверджував, що його кумом є високопоставлений білоруський чиновник. Журналісти підозрюють, що йдеться про одного з найближчих соратників Алєксандра Лукашенка Віктора Шеймана – екскерівника Управсправами президента Білорусі.
На запитання журналістів про фінансування будівництва комплексу «Красная поляна» Віталій Бобир повідомив, що його матір не є власницею жодної компанії. З Іриною Бобир розслідувачам поспілкуватися не вдалося.
«Я взагалі не розумію, про що ви говорите. Моя мама не є власницею ніякої компанії». З Іриною Бобир розслідувачам поспілкуватися не вдалося», – сказав Віталій Бобир.
Дані з реєстру, які підтверджують, що Ірина Бобир є власницею Rostumel Holding Limited
Журналістам також вдалося отримати відео будівництва резиденції з безпілотника. Відповідно до проєкту, комплекс складається з головного будинку на 3000 м2, трьох котеджів басейнами та лазнями та адмінбудівель.
Про те, що готельний комплекс «Красная поляна» є майбутньою резиденцією Олександра Лукашенка, у квітні 2024 року повідомили активісти ініціативи Belpol. Об’єкт розташований у гірській місцевості, за 40 км від російського міста-курорту Сочі.
Зазначимо, Віталій Бобир родом із Брюховичів. У 2013 році він балотувався до Львівської обласної ради на окрузі №34 (Кам’янка-Бузький район) від «Партії Регіонів», був регіональним куратором «Молодих регіонів» на Львівщині. У 2020 році він балотувався до Львівської облради як кандидат від партії «Наш Край». За даними аналітичної системи YouControl, на Ірину Бобир записана низка львівських компаній.