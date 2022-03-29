Фінська компанія Nokia відіграла ключову роль у забезпеченні кібершпигунства Росії, побудувавши систему для прослуховування телефонних розмов та перехоплення електронних листів. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Журналісти нагадують, що нещодавно Nokia заявила, що припинить продажі у Росії, і засудила вторгнення в Україну.

Але за інформацією NYT, компанія залишила в РФ «обладнання та програмне забезпечення, яке поєднує найпотужніший урядовий інструмент цифрового спостереження з найбільшою в країні телекомунікаційною мережею».

ФСБ, використовує систему оперативно-розшукової діяльності, або СОРД, для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п'ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРД до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

Хоча Nokia не виробляє технології для перехоплення повідомлень, у документах описується, як вона працювала з російськими державними компаніями щодо планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРД до мережі МТС.

Документи, що охоплюють період із 2008 по 2017 рік, показують, що Nokia знала, що запускає російську систему шпигунства.

У Nokia, яка не заперечувала справжність документів, заявили, що дотримуються міжнародних стандартів, використовуваних багатьма постачальниками основного мережевого обладнання, яке використовується для державного стеження.

Компанія закликала уряди встановити чіткіші експортні правила щодо того, де можна продавати технології, і заявила, що «беззастережно засуджує» вторгнення Росії в Україну.