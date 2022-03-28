Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну

Хакерська група NB65, пов'язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телерадіокомпанію (ВДРК) та готуються оприлюднити 870 ГБ викраденої інформації. Про це самі хакери написали на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що головним активом телерадіокомпанії є телеканали «Росія-1», «Росія 24» та «РТР Планета». Саме на них здебільшого ведуть свої програми кремлівські пропагандисти.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9 — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 27, 2022

Загальний обсяг даних, що готуються до випуску, становить 870 ГБ. Хакери обіцяють оприлюднити їх найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що хакери Anonymous зламали базу даних Центробанку Росії.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

З того часу їм вдалось втрутитись в роботу десятків державних сайтів РФ, пропагандистських ЗМІ і злити у відкритий доступ кільках баз з особистими даними військових.

Крім того, Anonymous повідомили, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями». Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і надало їм 48 годин на призупинення бізнесу на території держави-агресорки.

Зауважимо, що хакери вже частково виконали свою обіцянку, опублікувавши базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні.