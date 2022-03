Хакерська група NB65, пов'язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телерадіокомпанію (ВДРК) та готуються оприлюднити 870 ГБ викраденої інформації. Про це самі хакери написали на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що головним активом телерадіокомпанії є телеканали «Росія-1», «Росія 24» та «РТР Планета». Саме на них здебільшого ведуть свої програми кремлівські пропагандисти.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9