Чорнобривці традиційно вважаються декоративною рослиною для клумб і городів, але навіть після завершення їхнього цвітіння вони можуть приносити неабияку користь. Якщо не поспішати їх викидати, ці квіти можуть стати цінним компонентом вашого компосту. Про це пишуть «Добрі новини».

Чому чорнобривці варто додавати до компосту

Рослина має потужні антисептичні властивості. У її листі, стеблах та особливо коренях містяться фітонциди – природні сполуки, які пригнічують розвиток грибків і шкідливих бактерій. Завдяки цьому чорнобривці не лише допомагають оздоровити компостну масу, а й відлякують таких шкідників, як нематоди, ведмедки та попелиця.

Як правильно приготувати компост із чорнобривців

Після завершення сезону зберіть усі залишки чорнобривців: стебла, листя, зів’ялі квіти. За допомогою секатора подрібніть їх і викладайте в компостну купу шарами, чергуючи з іншими органічними відходами. Це може бути скошена трава, кухонні рослинні рештки чи опале листя.

Важливо знати

Чорнобривці чудово справляються з очищенням компосту від грибкових спор, але вони самі по собі не містять багато поживних речовин. Тому до них варто додавати інші органічні залишки, аби отримати збалансоване добриво для майбутніх посадок.