Знищена російська військова техніка

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотири бойових машини піхоти загарбників, три танки і 17 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомила прес-служба СБУ в Telegram, опублікувавши відповідне відео.

«Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та «мінусують» піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у службі, «цього разу список втрат загарбників поповнили: 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти».

Крім того, контррозвідники СБУ знищили 3 бронетранспортери ворога, МТЛБ, зенітну установку, спостережний комплекс «Муром», протитанкову гармату, 17 одиниць автомобільної техніки, 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.

Нагадаємо, що за підрахунками Генштабу, українські сили оборони з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2023 року ліквідували близько 236590 російських загарбників.