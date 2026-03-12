Туристи частіше цікавляться відпочинком в Албанії, Чорногорії та Хорватії

Через бойові дії на Близькому Сході частина українських туристів почала скасовувати або переносити раніше заплановані подорожі. Найчастіше це стосується далеких екзотичних напрямків, де перельоти передбачали пересадки в країнах регіону.

За словами представників туристичного бізнесу, приблизно десята частина клієнтів вирішує повністю відмовитися від поїздок або перенести їх на пізніший час. Інші туристи обирають альтернативні країни для відпочинку. Детальніше про це пише UNN.

Найчастіша альтернатива

Одним із найпопулярніших варіантів заміни екзотичних подорожей став відпочинок у Єгипті. Багато туристів погоджуються змінити напрямок, якщо це дозволяють умови туроператора.

За словами представників туристичних агенцій, нині ситуація з рейсами до Єгипту залишається стабільною. Відпочинок відбувається у звичайному режимі, хоча іноді можливі незначні зміни часу чартерних вильотів.

Які напрямки скасовують найчастіше

Найбільше змін стосується подорожей до віддалених екзотичних країн. Серед них – Маврикій, Мексика, Таїланд, Шрі-Ланка та Мальдіви.

Основна причина полягає у маршрутах перельотів. Багато з них передбачають пересадки через країни Близького Сходу, тому туристи віддають перевагу більш простим і передбачуваним варіантам подорожей.

Нові екзотичні напрямки

Попри зміни у планах, інтерес до екзотичного відпочинку не зникає. Туристичні компанії пропонують альтернативні маршрути, які не потребують пересадок у регіонах підвищеного ризику.

Серед таких варіантів – відпочинок на острові Фукуок у В’єтнамі або на острові Хайнань у Китаї. Такі подорожі часто організовують чартерними рейсами, що дозволяє туристам безпечно дістатися місця відпочинку і повернутися додому.

Зростає інтерес до Адріатики

Серед літніх напрямків дедалі більшої популярності набувають країни Адріатичного узбережжя. Туристи частіше цікавляться відпочинком в Албанії, Чорногорії та Хорватії.

Крім того, стабільним попитом користуються автобусні тури до Болгарії. Такий формат подорожей приваблює тих, хто хоче уникнути складних авіаперельотів.

Туристи бронюють подорожі пізніше

Фахівці туристичної галузі відзначають, що кількість нових бронювань на весну і літо дещо зменшилася. Люди продовжують цікавитися напрямками для відпочинку, але часто відкладають остаточне рішення.