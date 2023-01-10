Після завершення різдвяних свят у Львові розпочнуть діяти 7 централізованих пунктів збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Локації почнуть працювати з 21 січня. Також львів’яни можуть самостійно привезти хвойні на станції компостування, повідомляє Львівська міська рада.

Так, мерія організувала централізовані пункти збору ялинок, які почнуть діяти у Львові з 21 січня. Відтак залишити ялинки можна буде біля контейнерних майданчиків за адресами:

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. Володимира Великого, 14а (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола, 45 (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича - вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Приносити ялинки у ці місця збору необхідно 21-22 січня, 25 січня, та 28-29 січня 2023 року.

«Якщо ж мешканці не живуть біля цих локацій, то у ці ж визначені дні - 21-22 січня, 25 січня, та 28-29 січня, можуть залишати ялинки біля своїх сміттєвих контейнерів, і вже їхні перевізники ТПВ відвезуть хвойні дерева на компостувальну станцію. Нагадую, що ялинки – це великогабаритні відходи, тому контейнери для побутових відходів не призначені для їх викидання. Тож ялинку необхідно залишати біля контейнера, а не кидати в нього. Також необхідно з ялинки зняти всі новорічні прикраси, щоб під час переробки залишки прикрас не потрапляли у компост», – розповів начальник відділу комунікації і просвітництва управління з питань поводження з відходами ЛМР Роман Яцикович.

Також львів’яни можуть самостійно привезти хвойні на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів», за адресою вул. Замарстинівська, 167а.

«На наших компостувальних станціях з допомогою спеціальної технології ми переробляємо використані ялинки у компост. Вже вчора нам привезли першу невеличку партію ялинок. Компостувальна станція переробляє всі органічні відходи, роздільно зібрані мешканцями та різними структурами міста. Це харчові продукти, гілля, листя і зараз – ялинки. Як наслідок, утворюється компост – органічна підживка, яка в майбутньому використовується для удобрення землі під час висадки дерев або квітів, овочів, фруктів тощо. Компост часто купують приватні садиби, а також наш компост став помічним при висадці дерев та кущів у Львові», – розповіла начальниця відділу організації роздільного збору харчових відходів ЛКП «Зелене місто» Наталя Сеник.

Також ялинки і дідухи можна завезти в Домівку врятованих тварин, що на вул. Довбуша у Львові.