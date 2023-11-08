Квитки на потяг Київ-Варшава можна буде купити тільки з Дія.Підписом

Квитки на потяг Варшава-Київ можна буде придбати у застосунку «Укрзалізниці» тільки з «Дія.Підписом». Таким чином планують боротися з перекупами квитків. Про це у середу, 8 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Верифікація акаунту через «Дію»підтвердить, що покупець – реальна людина. Також, якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки – його заблокують.

«Людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Зручно й без зайвого поспіху», – йдеться у повідомленні.

Крім того, завдяки «Дія.Підпису» у застосунку «Укрзалізниці» можна буде повернути квиток на міжнародне перевезення. Їхати на вокзал до каси більше не треба.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в «Укрзалізниці» повідомили, що квитки на потяг Київ-Варшава продаватимуться лише онлайн. Причиною такого кроку стали дії шахраїв, які скуповують квитки в касах, а потім перепродують їх у соцмережах. Для групових замовлень створили спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуть виключно у відповідній спеціалізованій касі.