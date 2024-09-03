Алла Пантус та Онищук Тетяна, спеціалістки з якості

Мало хто знає, але за кожною пачкою стоїть наполеглива праця сотень наших співгромадян. Усе тому, що ще у 2019 році бренд повністю перейшов на місцеве виробництво, яке охоплює всі етапи – від вирощування картоплі до пакування готової продукції. Це не просто чипси, – це результат спільних зусиль українських фермерів, які з гордістю створюють улюблений смак Lay's.

Що ховається за лаштунками виробництва Lay's? Про Золотий стандарт якості бренду, відповідальне виробництво та активну підтримку країни, зокрема українських аграріїв – далі в матеріалі.

Lay's – це про якість у кожній пачці

Історія Lay's в Україні починається на родючих полях нашої держави: від Одещини та Миколаївщини, до Житомирщини та Львівщини. Саме тут, завдяки співпраці з місцевими фермерами, вирощують особливі сорти картоплі, які було ретельно відібрано з-поміж сотні інших.

Овоч проходить ретельний контроль якості на кожному етапі виробництва: від вхідного контролю сировини, який включає оцінку фізичних характеристик та перевірку на відсутність дефектів, до лабораторних аналізів на безпечність та хімічний склад.

Під час обробки картоплі проводять також технологічний контроль, що включає миття, нарізання, смаження та інспекцію готових скибочок. Завершальним тестом є сенсорний аналіз і якість пакування. Ці багаторівневі перевірки дозволяють залишити лиш ту картоплю, яка надає чипсам Lay's того самого улюбленого смаку і текстури.

Бренд постійно працює над удосконаленням стандартів якості своєї продукції. Незмінним залишається головний принцип: використовувати виключно українську сировину та здійснювати виробництво на території нашої країни.

Для Віктора, одного з аграріїв-партнерів бренду, Lay's – це більше, ніж просто продукт. Це символ гордості й відповідальності. Адже кожна пачка чипсів символізує ті знання, майстерність і зусилля, які українські фермери вкладають у вирощування найкращої картоплі.

«Ми відчуваємо відповідальність перед нашими споживачами, які очікують надійного та смачного продукту. Це мотивує фермерів і всю нашу команду постійно вдосконалювати процеси та підтримувати високі стандарти. Кожна пачка Lay's є символом стійкості та оптимізму. Вона нагадує нам, що навіть у найскладніші часи ми можемо створювати продукти світового рівня і підтримувати нашу економіку», – зазначають там.

Поєднання якості світового рівня з майстерністю українських фермерів, інженерів і робітників робить Lay's особливим. Відтак, споживачі можуть бути впевнені, що тримають у руках продукт, створений з турботою, відданістю та прагненням до досконалості.

Що відомо про Золотий стандарт якості бренду

Чипси Lay's вже багато років є одним з найулюбленіших снеків у нашій країні. Це досягнення – результат невтомної праці місцевих фермерів, які тісно пов’язані з українською землею та роблять усе, аби їхня робота відповідала високим стандартам якості.

Однак, що саме робить Lay's таким популярним? Відповідь полягає у Золотому стандарті якості Lay's, який гарантує, що кожна пачка чипсів приноситиме задоволення та відповідатиме найвищим вимогам гурманів.

Як зазначають представники бренду, Золотий стандарт якості Lay’s – це спеціальний зразок продукції, який використовують як еталон для порівняння та оцінки якості всіх вироблених чипсів.

Стандарт визначали на основі таких параметрів:

смак – має відповідати очікуванням споживачів, бути збалансованим та насиченим;

– має відповідати очікуванням споживачів, бути збалансованим та насиченим; текстура – чипси повинні бути хрусткими, без надмірної неприємної жирності;

– чипси повинні бути хрусткими, без надмірної неприємної жирності; колір – він має бути рівномірним, без темних чи зелених плям;

– він має бути рівномірним, без темних чи зелених плям; форма та розмір – скибочки рівномірно нарізані, без значних відхилень у товщині;

– скибочки рівномірно нарізані, без значних відхилень у товщині; запах – аромат повинен бути характерним для продукту, без сторонніх нот.

Це дозволяє не лише забезпечити ідеальний смак та впізнаваність продукції, але й допомагає контролювати всі виробничі процеси. Завдяки Золотому стандарту кожна пачка чипсів, незалежно від того, де її купують – в Одесі, Києві, Львові чи навіть в іншій країні, як-от Японія або Швейцарія, – гарантує неповторно високу якість.

«Ми пишаємось відповідністю українських чипсів Lay's високим стандартам якості, що перевищують навіть вимоги ДСТУ. Кожен раз, коли в Україні хтось відкриває пачку, ми горді за свою працю та високий результат роботи всіх місцевих фермерів-партнерів Lay's», – кажуть на виробництві.

Як бачимо, Золотий стандарт якості Lay's – це не просто набір вимог, а символ стабільності та високої якості, що забезпечує неперевершений смак і задоволення з кожним шматочком.

Відповідальне виробництво Lay's та підтримка українського фермерства

Lay's – це не просто чипси, а символ української якості та відданості. За кожною пачкою стоїть важка праця українських фермерів з усіх куточків країни, а також філософія "відповідального виробництва", що лежить в основі всіх процесів бренду.

Довідка. У цьому контексті «відповідальне виробництво» передбачає те, що бренд піклується про збереження родючості української землі та її покращення – все для майбутніх поколінь.

Цей підхід дозволяє Lay's не тільки піклуватися про нашу землю, але й ефективно використовувати природні ресурси, постійно забезпечуючи найкращу якість.

2022 рік став серйозним випробуванням для всієї країни, і Lay's не був винятком. Частина виробничих потужностей опинилася в зоні, наближеній до бойових дій.

Однак бренд залишився вірним своїм зобов'язанням перед фермерами-партнерами, швидко адаптувався до нових умов і вже навесні 2022 року проінвестував у посівну, а трохи згодом – відновив виробництво. Ці дії підтримали людей і економіку країни, демонструючи, що навіть у найскладніші часи життя має продовжуватись.

Завдяки цьому сьогодні, лише через два з половиною роки після найсерйознішого випробування, фермери-партнери Lay's не тільки відновили свою діяльність, але й отримали перспективи зростання. За словами Віктора, одного з аграріїв-партнерів бренду, Lay's створює всі необхідні умови для повного циклу вирощування картоплі, від поливу до збору та відбору найкращих бульб, що гарантує неповторний смак та ідеальну хрумкість чипсів.

Lay's надає фермерам доступ до інноваційних технологій, які допомагають ефективніше доглядати за рослинами. Бренд співпрацює з провідними агрокомпаніями, забезпечуючи комплексний підхід до вирощування картоплі – від захисту рослин до лабораторних досліджень.

«Lay's – це відповідальне виробництво за всіма сучасними світовими стандартами якості. Ми практикуємо бережливе використання водних ресурсів – наприклад, крапельний полив. Він є дуже ефективним та потребує на третину менше води в порівнянні зі звичайним поливом. Бренд також впровадив зменшення викидів СО2 – наша будівля картоплесховища, що використовує спеціальну вентиляцію та охолодження знижує викиди та забруднення навколишнього середовища», – розповідає фермер Віктор.

У планах на майбутнє бренду – розширення мережі фермерських господарств, впровадження системи моніторингу вирощування картоплі та проведення навчальних заходів для фермерів. Ці кроки сприятимуть розвитку сталого землеробства в Україні та підвищенню якості сировини для виробництва улюблених чипсів.

Відповідальне виробництво Lay's продовжується на всіх етапах.

«Завдяки філософії "відповідального виробництва" Lay's ми маємо змогу більше піклуватись про природу, ефективно використовуємо ресурси, забезпечуємо високу якість української картоплі та відчуваємо гордість за результат», – підсумовує фермер.

Фахівці бренду наголошують, що кожна пачка Lay's символізує для них гордість за український продукт, відповідальність перед споживачами та віру у майбутнє України.