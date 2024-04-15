Лідери Конгресу досягли згоди у питанні виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, повідомляє ABC News.

За словами Шумера відповідний консенсус був досягнутий під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу.

Шумер висловив сподівання, що цього тижня вдасться «щось зробити» для допомоги обом країнам. Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні – це прийняття Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 млрд доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата «спробує ще раз» проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Натомість голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що він очікує голосування щодо допомоги Україні цього тижня.