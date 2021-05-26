Літак декілька разів покружляв біля польського кордону та повернувся в пункт вильоту

Літак білоруської державної авіакомпанії Belavia («Бєлавіа») рейсу Мінськ-Барселона повернувся в пункт вильоту, оскільки його не пустили в повітряний простір Польщі. Про це інформує російська служба ВВС.

Як повідомляється, повітряне судно не пустили в Польщу, оскільки далі за маршрутом – Франція, яка закрила небо для білоруської компанії. Літак декілька разів покружляв біля кордону та повернувся в пункт вильоту.

Тим часом авіакомпанія почала скасовувати свої міжнародні рейси. Зокрема, авіакомпанія припиняє польоти до Фінляндії з 26 травня, а в Чехію – з 28 травня.

Крім того, як повідомляється на сайті авіакомпанії, Belavia скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня.

«У зв'язку з забороною влади України на виконання рейсів Belavia авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. В авіакомпанії нагадали, що термін дії квитка становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

Як інформував ZAXID.NET, 24 травня ЄС вирішив посилити санкційний тиск на Олександра Лукашенка, який перебуває на посаді президента Білорусі, та доручили заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair «Афіни – Вільнюс», на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.