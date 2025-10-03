Литовський міністр культури подав у відставку через запитання про Крим

У Литві міністр культури Ігнотас Адомавічюс подав у відставку після того, як не зміг відповісти на запитання, кому належить Крим. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомив литовський мовник LRT.

За даними литовських журналістів, на відставці Ігнотас Адомавічюс наполягла прем’єр-міністерка Інга Ругінене. Сам Адомавічюс заявив, що залишає посаду не за власним рішенням, а через «тиск ззовні».

«Останнім часом тиск, що посилився, на мене особисто, на мою родину, коли нам небезпечно перебувати навіть на вулиці, змушує мене думати, що рішення все ж таки прийняте, робота зроблена – увага привернена. За тридцять років культура стала найважливішим елементом держави на сьогодні [...] Тому сьогодні, заради безпеки своєї сім'ї, враховуючи всю спільноту, щоб не руйнувати уряд, а допомогти йому й надалі виконувати роботу, можу сказати: я йду з посади міністра культури і найближчим часом передам заяву Інзі Ругінене», – цитує LRT промову Ігнотаса Адомавічюса.

Напередодні під час інтерв’ю для порталу lrytas.lt міністр не зміг відповісти на запитання, кому належить Крим. Крім того, литовський урядовець звинуватив журналістку у провокації. LRT вказує, що ця ситуація «стала останньою краплею» для прем'єр-міністерки Литви й вона запропонувала Адомавічюсу піти у відставку.

42-річний Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії «Зоря Німану», яка увійшла до правлячої коаліції після парламентських виборів, обійняв посаду міністра культури 25 вересня. Ця посада була надана партії як квотна частка в коаліційному уряді прем’єр-міністерки Інги Ругінене. Як зазначає LRT, кандидатура Адомавічюса одразу викликала невдоволення серед суспільства через брак компетенції. До призначення Адомавічюс недовго обіймав посаду радника віцеспікера Сейму, а до цього працював комерційним директором компанії, що виробляє макарони.

Перебуваючи на посаді Ігнотас Адомавічюс встиг потрапити у кілька скандалів. Зокрема, з міністерства культури на кілька днів зник прапор України. Також Адомавічюс заявляв у соцмережах, що він проти збільшення фінансування на оборону країни.