Павло Шеремет загинув у липні 2016 року внаслідок підриву авто в центрі Києва

У 2012 році Комітет державної безпеки Білорусі за наказом тоді ще президента Олександра Лукашенка, ймовірно, обговорював вбивство політичних опонентів, в тому числі і журналіста Павла Шеремета. Відповідний аудіозапис оприлюднило брюссельське інтернет-видання EUObserver у понеділок зранку, 4 січня.

На записі, ймовірно, звучать слова тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа» в його офісі у Мінську.

Зокрема, обговорюється спосіб вбивства журналіста Павла Шеремета, який тоді жив і працював у Росії, з використанням вибухівки. Крім того, на записах також обговорювалися замахи на політичних опонентів у Німеччині, які не були здійснені.

«Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за*бав б*ядь. Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура б*ядь зовсім б*ядь ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натуральним чином, але це не так впливає на свідомість людей», – сказав на записі голос, схожий на Вадима Зайцева.

Журналісти отримали аудіозапис та інші документи для розслідування від старшого лейтенанта Ігоря Макара, який був екс-заступником командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі «Алмаз».

Національна поліція України заявила, що отримала у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки України «певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета». Зазначено, що фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства, опубліковані в інтернеті. Ймовірно, йдеться про дані із опублікованих записів розмови.

Крім того, Нацполіція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн, ймовірно, йдеться про Білорусь.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Нагадаємо, авто журналіста Павла Шеремета підірвали 20 липня 2016 року у центрі Києва. Незважаючи на значний суспільний резонанс, досі справа лишалася нерозкритою. Попри численні експертизи, допити понад 1000 осіб, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета до грудня 2019 року не було жодного офіційного підозрюваного.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Їхнє затримання викликало неоднозначну реакцію в суспільстві та обурило волонтерські і військові кола, які неодноразово виступали на захист своїх колег – не завжди мирно.