Луцька міськрада повідомила про здорожчання проїзду в міських маршрутках на 6 грн. Остаточне рішення прийматиме міськвиконком у середу, 15 червня. Зазначається, що підвищення тарифу зумовило здорожчання пального, запчастин та ріст мінімальної зарплати.

Про наміри підвищити тариф на проїзд повідомила прес-служба Луцької міськради в понеділок, 13 червня. Проект пропонує підвищити вартість проїзду в міських автобусах з 8 до 14 грн за одну поїздку. У міськраді пояснюють, що це вимушений крок через зростання вартості пального, запчастин та мінімальної зарплати. Зокрема, у чинному тарифі вартість дизпалива закладена на рівні 26 грн за літр у той час, коли актуальна ціна вже зросла до 58 грн.

«Також зросла вартість основних запчастин і мастил. Шини зросли у ціні на 25-40%, моторні мастила на 40-45%, а акумуляторні батареї на 35-40%. Рівень інфляції на Волині у 2022 році, порівняно із груднем 2021 року, склав 109,7 %», – йдеться у повідомленні.

Остаточне рішення прийматиме міськвиконком у середу, 15 червня.

Водночас Луцьке підприємство електротранспорту, яке займається тролейбусними перевезеннями, вже отримало розпорядження мера збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах. Згідно з планами, на маршрутах щодня працюватимуть 42-52 тролейбуси, залежно від пасажиропотоку. Також збільшать кількість рейсів у години пік та вечірній час.

Зазначимо, що через кризу з пальним у багатьох містах України зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. У Івано-Франківську її підвищили до 10 грн, у Львові – до 15 грн. Натомість у сусідньому Рівному та Тернополі поки що тарифи не змінюють. У Тернополі, до прикладу, щоб не підвищувати тариф, вирішили скоротити загальну кількість громадського транспорту на 25%.