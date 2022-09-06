Луцький суд постановив конфіскувати та знищити майже 70 кг фруктів та овочів у жінки, яка продавала їх на вулиці з рук. Адмінпротокол за торгівлю в невстановленому місці на неї склали працівники департаменту муніципальної варти. Суд визнав її винною, призначив 119 грн штрафу та постановив забрати у неї весь вилучений товар.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 22 липня цього року. Жінка продавала з рук персики, лохину, перець та черешні на пішохідній доріжці неподалік автостанції на Конякіна.

Працівники департаменту муніципальної варти склали на неї адмінпротокол за ч.1 ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях), яка передбачає від 17 до 119 грн штрафу. Також вони вилучили у жінки овочі та фрукти.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину. Суд також дійшов до висновку, що винуватість продавчині підтверджується. «Обираючи стягнення за адміністративне правопорушення, суд враховує особу правопорушника, характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого і вважає за доцільне застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, які були вилучені», – йдеться у постанові.

Тож суддя Тетяна Філюк визнала жінку винною та призначила їй максимальне за цією статтею покарання: 119 грн штрафу. Також обвинувачена повинна сплатити 496 грн судового збору.

Крім цього, суддя також вирішила конфіскувати та знищити всі вилучені в жінки товари. Зокрема, йдеться про майже 70 кг фруктів, овочів та ягід, які зберігаються в Департаменті муніципальної варти:

1 ящик перцю вагою 7,3 кг;

1 ящик лохини вагою 5,7 кг;

1 ящик помідорів вагою 8,4 кг;

1 ящик помідорів жовтого кольору вагою 7,45 кг;

1 ящик помідорів чорного кольору вагою 16,65 кг;

2 ящики персиків вагою 18 кг;

1 ящик черешні вагою 6 кг.

Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді протягом 15 днів.