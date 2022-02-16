У момент аварії пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння

Луцький суд призначив 850 грн штрафу пішоходові за ДТП з автомобілем Renault Kangoo. Ввечері у жовтні Віктор Войцеховський вийшов на неосвітлений нерегульований пішохідний перехід, не переконавшись, що це безпечно. Водій Renault Kangoo не встиг загальмувати та уникнути зіткнення. Слідство встановило, що в момент аварії пішохід був п'яний, зокрема, вміст алкоголю в його крові перевищував норму в 12 разів. Відтак його визнали винним в порушенні ПДР.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 12 січня, аварія сталась 16 жовтня близько 19:00. Пішохід, який не мав на одязі світловідбивальних елементів, вийшов на неосвітлювальний перехід на проспекті Волі у Луцьку. Водій автомобіля Renault Kangoo не встиг вчасно загальмувати, відтак сталась аварія, внаслідок якої пішохід отримав травми.

Слідчі з'ясували, що в момент ДТП пішохід Віктор Войцеховський перебував у стані сп'яніння. Зокрема, вміст алкоголю в його крові становив 2,4 проміле, що в 12 разів перевищує норму. Також поліцейські встановили, що водій Renault не мав технічної можливості уникнути наїзду, оскільки чоловік несподівано вийшов на проїжджу частину.

У суді Віктор Войцеховський свою провину визнав лише частково. Він зазначив, що водій також порушив правила ПДР, оскільки повинен був зреагувати та зупинитись перед пішохідним переходом.

Втім, суддя Роман Кихтюк дійшов до висновку, що винуватість пішохода підтверджується. Відтак його визнали винним у порушенні ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та призначили йому 850 грн штрафу. Чоловік повинен заплатити 494 грн судового збору.