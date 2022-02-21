Луцький суд призначив 510 грн штрафу жінці, яка викрала з подвір'я департаменту освіти Луцької міськради дві туї. Інцидент стався у серпні 2021 року, крадіжку жінка вчинила разом зі спільником. Виявилось, що Карина Москаленко вже неодноразово вчиняла дрібні крадіжки, зокрема, у травні 2021 її судили за крадіжку сосисок з магазину.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 16 лютого, інцидент стався 18 серпня близько 11:20. Обвинувачена, перебуваючи на території департаменту освіти Луцької міськради, що на вулиці Шевченка, 1, разом зі спільником викрала звідти дві туї. Вартість дерев становить 175 грн.

До суду жінка не з'явилась та не надіслала ніяких заяв. Зазначимо, що жінку допитали 17 вересня, а адмінпротокол склали 24 грудня. Суддя Валентина Пушкарчук дійшла до висновку, що винуватість жінки підтверджується свідченнями очевидців, адмінпротоколом та відеозаписом.

Відтак Карину Москаленко визнали винною у порушенні ч.2 ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна, вчинене повторно) та призначили їй 510 грн штрафу.

Зазначимо, що жінку вже судили за дрібні крадіжки. Зокрема, в травні вона вкрала з магазину пачку сосисок, за що їй призначили 510 грн штрафу. У серпні її знову піймали на крадіжці сосисок з супермаркету, втім, тоді провадження закрили через закінчення строків давності.