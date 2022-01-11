У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 11 січня:

Українські поліцейські вимагали підвищення зарплатні. Минули свята, урядовці подумали і погодились підвищити виплати аж на 10%. Обговоримо, що це: покращення чи знущання.

У караоке одного з нічних клубів Львова відбувся конфлікт між гістьми з Білорусі і місцевим мешканцем. Причиною стало виконання пісень російською мовою. Тепер заклад перевірять місцеві чиновники і депутати. Дізнаємось деталі.

Два дні до старту е-квитка. Дізнаємось, чи готовий міський транспорт до змін і доки триватиме перехідний період від квитків за готівку до цифрових технологій.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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