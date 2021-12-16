У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 16 грудня:

Депутат «Європейської солідарності» у Львівській облраді Роман Демчина приховав у декларації майно і гроші на 27 млн грн. Про це заявили у НАЗК. З’ясуємо деталі цього звинувачення.

Головний антивакцинатор «всія Галичини» Остап Стахів оскаржив у суді своє утримання у психіатричній лікарні. Приїхав на засідання на білому джипі, але всередину так і не зайшов. Дізнаємось рішення суду в цій справі.

Порошенко вривається в ефір оновленого каналу «Рада», а Тимошенко грає на барабанах. Оглянемо, як наші старі політики усіма способами намагаються привернути до себе увагу виборців.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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